Ramt af demens: Hitsanger er død

Countrysangeren Hal Ketchum er død i en alder af 67.

Hitmageren fra New York, der havde succes i 1990'erne, var ramt af demens. Han døde i sit hjem i Texas.

Billboard bringer nyheden.

Hal Ketchum slog igennem med sin debutsingle, 'Small Town Saturday Night', der nåede andenpladsen på den amerikanske countrychart i 1991. De følgende år fulgte andre store hits som 'Past the Point of Rescue' og 'Hearts Are Gonna Roll'.

Sjælden lidelse

Hal Ketchum udsendte karrierens 11. og sidste album, 'I'm the Troubadour', i 2014.

Sangskriveren fik i 1998 konstateret en sjælden neurologisk lidelse, der lammede ham i venstre side af kroppen. Han måtte efterfølgende lære at gå og spille guitar igen.

Veteranens kone, Andrea, annoncerede i foråret 2019, at manden kæmpede med Alzheimers sygdom, og at han derfor ikke længere kunne optræde.

Hal Ketchum var også kunstmaler og havde mindre filmroller. Han blev medlem af countrymusikkens prestigefyldte Grand Ole Opry i 1994.