Ramt af hjerneblødning: Har kæmpet i seks måneder

Den amerikanske sangskriver Lucinda Williams blev sidste år hastet til hospitalet, og siden har hun kæmpet for at komme tilbage på scenen

Lucinda Williams fik sidste år sit livs chok, da hun pludselig blev ramt af en hjerneblødning. Det fortæller hun i et stort interview med Rolling Stones.

Det skete et par dage før thanksgiving i november 2020, da hun var på vej i bad. Pludselig havde hun svært ved at holde sig på benene. Hun råbte på sin mand, Tom Overby, der ved et tilfælde talte i telefon med parrets læge, som beordrede dem til at ringe efter en ambulance.

Det viste sig, at den 68-årige sangskriver havde fået en hjerneblødning, og hun blev hastet på hospitalet - med sirene, selvom parret frabad sig det på grund af naboerne.

På hospitalet tilbragte Lucinda Williams en uge på intensiv og var indlagt i yderligere en måned, inden hun blev udskrevet 21. december og altså kunne fejre både jul og nytår derhjemme.

Siden har hun kæmpet en hård kamp for at blive klar til at optræde igen. Hun går med stok og har stadig smerter i venstre arm og ben og kan ikke spille guitar.

- Det, der sker, er, at din hjerne bliver helt ... det bliver noget kludder, og man skal dybest set træne sin hjerne igen og fortælle armen, at den skal gøre, hvad man forsøger at gøre. Det er den største udfordring, siger Lucinda Williams, der - ifølge hendes mand - forventes at komme sig 100 procent, da hjernen ikke har taget skade.

Vil tilbage på scenen

Lucinda Williams holdt længe hændelsen hemmelig, men hun er begyndt at åbne op omkring den, i takt med at hun bliver mere og mere rask. Der er dog forsat bekendte, der endnu ikke ved det, siger hun.

Hun skulle have været på scenen igen den kommende weekend, men den koncert aflyste hun i slutningen af april. Hun føler sig dog sikker på, at hun ikke har stået på en scene for sidste gang.

- Jeg har en positiv fornemmelse omkring det at spille igen. Vi har nogle planlagte shows med Jason Isbell i slutningen af juli, og vi regner med at spille dem. Jeg ved ikke, om jeg skal stå op og synge, eller om jeg skal sidde ned som en gammel blues-person. Men det finder vi ud af, siger hun og understreger, at hun i den grad stadig kan synge.

Lucinda Williams udgav sidste år albummet ’Good Souls Better Angels’, der fik fremragende anmeldelser - blandt andet af Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, der kvitterede med fem stjerner.