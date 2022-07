Ramt af storskærm: Danser i kritisk tilstand

Under en koncert med boybandet Mirror i Hongkong faldt en storskærm ned over danserne på scenen

Torsdag måtte en koncert med det populære boyband Mirror fra Hongkong i al hast afbrydes, da en storskærm faldt ned på scenen, hvor den ramte flere af bandets dansere.

Flere både danske og internationale medier har beskrevet ulykken, der ifølge CNN sendte tre dansere på hospitalet.

Lørdag er den ene danser fortsat indlagt i kritisk tilstand, mens de to andre er blevet udskrevet, oplyser myndighederne i Hongkong ifølge Variety.

Det står dog tilsyneladende ganske alvorligt til med netop den danser, der blev ramt direkte af den faldende skærm.

Det er ikke blevet bekræftet, hvilken danser der er kommet alvorligt til skade. Foto: Kelvin Chan/Ritzau Scanpix

Ifølge mediet, der citerer unavngivne kilder fra hospitalet, som har udtalt sig til South China Morning Post, var danseren igennem en otte timer lang operation fredag. Han har angiveligt pådraget sig skader i hovedet og på både lunger og rygsøjle.

Derfor overvejer man nu ifølge Variety fra myndighedernes side at give dispensation for de regler, der ellers foreskriver, at danserens familie, som er fra udlandet, skal i karantæne en uge efter ankomst til Hongkong.

Undersøgelser i gang

Efter ulykken har Hongkongs minister for kultur, sport og turisme, Kevin Yeung, udtalt, at man muligvis vil sætte en midlertidig stopper for sådanne opbygninger af scener, mens der foregår undersøgelser af sagen.

- Vi ved, at der er planlagt optrædener, så Fritid- og Kulturdepartementet vil tage kontakt til spillestederne og diskutere med dem, hvordan de forskellige koncerter kommer til at foregå, og hvilke særlige foranstaltninger, der kan sættes i værk i forhold til scenerne, lød det ifølge Variety på en pressekonference fra ministeren.

Resten af Mirrors turne er aflyst som følge af ulykken.