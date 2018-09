Rappe rap-piger i katteslagsmål

Det udviklede sig nlærmest til etregulært katteslagsmål mellem de to kvindelige rappere Cardi B og Nicki Minaj natten til lørdag ved en fest på Manhattan, holdt af magasinet Harper's Bazaar i forbindelse med modeugen i New York.

Cardi B var tydeligvis utilfreds med noget, Nicki Minaj havde sagt om hende - og hun opsøgte Minaj for at konfrontere hende med 'de løgne, hun havde spredt'.

- Det var virkelig slemt. De blev holdt fra hinanden af sikkerhedsfolk, men Cardi forsøgte stadig at få fat i hende, siger en kilde til New York Posts kendis-side Page Six.

Cardi B fik en velvoksen bule over det venstre øje ud af balladen. Foto: Ritzau Scanpix

Cardi B føres ud af lokalet med politiet som vagter. Foto: Ritzau Scanpix

- Hun tog en stor rød sko af og kastede den mod Nicki, som blev holdt skjult op ad væggen af en kæmpestor sikkerheds-mand.

'Sig noget om min datter igen', truede Cardi B rapper-kollegaen, mens hun blev ført ind i et andet lokale.

Bagefter kunne man se hende med en stor bule over det venstre øje - formentlig forårsaget af en af sikkerhedsfolkene, der ramte hende med en albue under al balladen.

En stor hårtot lå tilbage på gulvet, indtil en af Cardis assistenter fik den samlet op og tog den med sig.

Cardi B - rigtigt navn: Belcalis Almanzar - skrev senere noget af et opstød på Instagram, som i al enkelhed bestod af en opremsning af alt det, hun har fundet sig i med Nicki Minaj.

Nicki Minaj fik Cardi B's sko kastet efter sig. Foto: Ritzau Scanpix

Men én ting ville hun ikke finde sig i:

'Da du nævnte mit barn, valgte du at 'like' kommentarer om mig som mor, når du så kommenterer på mine evner til at tage mig af min datter, så er Helvede løs. Jeg har arbejdet alt for hårdtr og er kommet alt for langt til, at jeg lader nogen som helst fucke med min succes', skriver hun.

Nicki Minaj har valgt at være tavs om sammmenstødet.

