Rapper amok efter tilskuerråb

Et drama udspillede sig onsdag ved prisuddelingen NME Awards, som blev afholdt i koncertsalen Brixton Academy i det sydlige London.

Her kastede rapperen Slowthai sig pludselig frem i et angreb mod publikummet umiddelbart foran scenen.

Forinden havde rapperen modtaget prisen som årets helt ved prisuddelingen, men glæden varede kort.

Det hele begyndte, da han fik overrakt prisen af showets ene vært, komikeren Katherine Ryan, og ikke kunne holde kommentaren tilbage:

- Duft til min parfume! Dufter den ikke godt? Du har aldrig haft en, der ville lege lige så meget med dig, som jeg vil lege med dig, sagde rapperen blandt andet, inden han puffede værten og kaldte hende for 'baby girl', som på på dansk kan oversættes til eksempelvis 'skat.'

Det fik Katherine Ryan til at tage afstand til Slowthai, mens hun ironisk fortalte, at han var den lækreste mand, hun havde set nogensinde. Det budskab fangede rapperen dog ikke, og det fik publikum til at reagere ved at buhe ad ham og råbe skældsord.

Slowthai ville dog ikke finde sig i, at publikum var efter ham, og han bad dem derfor om at tie stille. Det fik dog kun folk til i stedet at kaste ting efter ham.

Herefter flød bægeret over hos rapperen, der kastede en drink efter en tilskuer og efterfølgende sprang ned fra scenen i forsøget på en fysisk konfrontation, som du kan se i klippet ovenfor.