Rapper anholdt efter tumult på natklub

Rapperen G-Eazy blev i går eftermiddags anholdt efter at have været involveret i en slåskamp på en natklub i New York

Natten til lørdag skulle have været en festlig omgang for G-Eazy (Gerald Earl Gillum , red.) og hans hold, men endte i stedet ud i en kaotisk slåskamp.

Det skriver Pagesix.

Den 32-årige rapper havde været til Fashion Week i New York og ville slutte aftenen af på en natklub, hvor han med sine venner stødte sammen med blandt andre rigmandssønnen Daniel Chetrit.

Daniel Chetrit er søn af Joseph Chetrit, som er en kendt ejendomsmægler i New York, der opkøber og sælger kendte hoteller og bygninger.

Fik flaske i hovedet

En af G-Eazys gruppemedlemmer smadrede angiveligt en flaske i hovedet på Daniel Chetrit, der efterfølgende skulle sys.

G-Eazy selv langede knytnæver ud og fik ram på to af Chetrits venner.

En talsmand fra New Yorks politi har fortalt, at de anholdte G-Eazy 13. september.

- Han blev arresteret 13. september på Standard Hotel for at have slået en henholdsvis 29-årig og 32-årig mand.

Anholdt i Stockholm

Det er ikke første gang G-Eazy bliver anholdt i forbindelse med en voldsepisode.

I 2018, da han havde givet koncert i Stockholm, blev han anholdt efter at have slået en sikkerhedsvagt. Derudover var rapperen i besiddelse af 1,5 gram kokain.

G-Eazy og hans tidligere partner Halsey lavede sammen kæmpehittet 'Me Myself and I' Foto: Ritzau Scanpix

G-Eazy, der tidligere har dannet par med sangeren Halsey, som ifølge Insider beskyldte ham for at være voldelig, har en række kæmpe hits på cv'et.

Han er mest kendt for sangen 'Me Myself and I', der har lige knap en milliard afspilninger på Spotify. En sang han i øvrigt lavede med sin tidligere partner Halsey.