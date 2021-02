Rapper anholdt: Gader i brand

Den spanske rapper Pablo Hasél kæmpede en hård kamp for at slippe for at afsone den ni måneder lange fængselsdom, han for nylig fik, indtil han mandag aften blev anholdt på University of Lleida, hvor han havde barrikaderet sig med hjælp fra sine fans.

Den 33-årige rapper, der blev dømt for at 'glorificere terrorisme' og for at ytre sig æreskrænkende mod den tidligere spanske konge efter en række sange, der var stærkt kritiske over for monarkiet og politiet, samt kommentarer på Twitter med samme budskaber, blev herefter smidt i fængsel.

Siden dommen har han fået stor støtte fra både flere forskellige sider - blandt andet har over 200 kunstnere, heriblandt filminstruktør Pedro Almodóvar og Hollywood-stjernen Javier Bardem, skrevet under på en underskriftsindsamling mod fængselsdommen, som det spanske retssystem mandag aften valgte at opretholde.

- De vil aldrig få os til at tie; død over den fascistiske stat, råbte Pablo Hasél, da han tirsdag blev anholdt.

Også efter anholdelsen modtager han stor støtte, og flere steder i Spanien har der onsdag været demonstrationer til støtte for rapperen. Og det er ikke gået helt stille for sig, melder nyhedsbureauet Reuters.

I Madrid har politiet været nødt til at tage gummikugler, tåregas og lydbomber for at holde demonstrationerne med tusindvis af deltagere i ro.

Det startede fredeligt ifølge Reuters, hvor demonstranterne råbte 'ikke mere politivold' og 'frihed til Pablo Hasél', men det udviklede sig. Demonstranterne begyndte at kaste glasflasker og sten efter politiet samt sætte ild til containere i de smalle gader.

Det gik ikke stille for sig under demonstrationer i Madrid og Barcelona onsdag. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

I Barcelona var scenerne de samme, og Reuters kan blandt andet fortælle, at en af deres journalister på stedet kom til skade, efter politiet valgte at skyde gummikugler mod demonstranterne.

Politiet i Barcelona har sat yderligere kræfter ind for at styrke sikkerheden i sårbare områder og undgå flere voldelige demonstrationer. Sikkerhedschef Miquel Samper har samtidig opfordret til, at det skal foregå fredeligt, hvis der bliver demonstreret.

Den spanske regering sagde i sidste uge, at man havde planer om at reducere strafferammen for sager som Pablo Haséls, hvor artister udtrykker sig kunstnerisk, men rapperens dom står ved magt.

Da han tirsdag blev anholdt, blev der ifølge Reuters anholdt 18 personer, mens 55 kom til skade - heriblandt 25 politifolk.

Det vides ikke, hvor mange der er kommet til skade eller anholdt i forbindelse med onsdagens optøjer.

