Rapper anholdt: Ville bare købe blomster til kæresten

En tur til blomsterhandleren efter blomster til kæresten endte lørdag med at Yella Beezy problemer med politiet.

På de sociale medier har der lørdag og søndag floreret en video med den amerikanske rapper og politiet, og nu kan TMZ fortælle, hvad det handler om.

Mediet skriver, at politiet stoppede Yella Beezy, der har det borgerlige navn Markies Deandre Conway, fordi han kørte direkte forbi et stop-skilt. Efterfølgende gennemsøgte betjentene bilen, hvor de fandt et våben, der ikke var registreret.

Yella Beezy er dog langt fra tilfreds med politiet i sagen, og rapperens manager, Adrian Low Brown, kalder det chikane fra politiets side.

Manageren siger til TMZ, at Yella Beezy kom kørende i sin skudsikre bil i sit gamle kvarter. Han var på vej ud for at købe blomster til kæresten i anledning af valentinsdag, da politiet pludselig stoppede ham.

Politiet mente, at de kunne lugte hash, men rapperens lejr kalder det blot en undskyldning for at få lov til at gennemsøge bilen. Yella Beezy røg ikke, og politiet fandt heller ikke hash eller sigtede ham for besiddelse.

Manageren understreger også, at alle Yella Beezys våben er registreret. Rapperen er siden blevet løsladt.

29-årige Yella Beezy, der især kendt for hittet 'That's On Me', var i 2018 også i fokus på grund af skydevåben. Dengang var årsagen, at rapperen blev skudt tre gange, da et køretøj pludselig kørte op på siden af ham på motorvejen og åbnede ild.