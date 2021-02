Rapper bag megahit sigtet for mord

Den amerikanske rapper Silento er sigtet for mord på sin fætter

Mandag blev den 23-årige amerikanske rapper Silento anholdt og sigtet for at have myrdet sin fætter, den 34-årige Frederick Rooks.

Det skriver blandt andre New York Post, som henviser til de lokale myndigheder.

Silento, som står bag megahittet 'Watch Me (Whip/Nae Nae)', skal ifølge sigtelsen have skudt sin fætter flere gange 21. januar i Panthersville uden for Atlanta.

Fætteren blev fundet med flere skudsår, og overvågningsmateriale fra stedet viser, at flere biler kørte i høj fart fra stedet.

Motivet for skyderiet, der endte med dødelig udgang for fætteren, er uklart.

Det er ligeledes uklart, hvordan Silento, der har det borgerlige navn Richard Lamar Hawk, forholder sig til sigtelsen.

Økseangreb

Det er dog ikke første gang, rapperen er på kant med loven.

Tilbage i august brød han ind i et uaflåst hus og angreb to personer med en økse. Det lykkedes dem dog at pacificere ham, før der skete dem noget.

Verdensberømt hitmager i økseangreb

Hændelsen fandt sted, mens han i forvejen var prøveløsladt fra en dom for en anden forbrydelse.

Han er tiltalt i sagen, men der er endnu ikke faldet dom.

Silentos hit 'Watch Me (Whip/Nae Nae)', som gik verden rundt i 2015, har i skrivende stund knap 1,8 milliarder visninger på YouTube.