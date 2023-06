Rapper død: Kollapsede på scenen

Den primært i USA kendte rapper Big Pokey, der på dåbsattesten hed Milton Powell, døde søndag efter at være kollapset på scenen under et show.

Han blev 45 år.

Det skriver flere medier, heriblandt The Guardian, TMZ og Deadline.

En video, der florerer fra den tragiske aften i Beaumont i Texas, viser, at Big Pokey, som har mange millioner afspilninger af sin musik på eksempelvis YouTube og Spotify, står på en slags hævet afsats med udsyn ned til publikum.

Han interagerer med en dj og skal til at rappe, men det bliver blot til et lille 'pust' i mikrofonen, inden han falder om på ryggen.

På videoen ser det ud, som om han i faldet rammer en jernstang meget hårdt med baghovedet, men om han besvimede, og det er hovedskaden, han siden døde af, eller om der var tale om et hjerteanfald eller blodprop, er ikke blevet endeligt bekræftet.

Sygeplejerske gav hjertemassage

Dog har repræsentanter fra rapperen på vegne af familien bekræftet, at han er død, ligesom det er væltet ind med beskeder fra sørgende fans og kolleger.

I en officiel udmelding lyder det:

'Det er med stor sorg. at vi deler nyheden om vores elskede Milton 'Big Pokey' Powells død. Han er gået bort. Han var meget elsket af sin familie, venner og sine loyale fans'.

På omtalte video fra den skrækkelige aften ses en kvinde, der hævdede, at hun er sygeplejerske, give hjertemassage. Derpå blev Pokey kørt til hospitalet, hvor han døde kort efter.

Veteranen blev anset for at være en af skaberne af og pionererne bag rapscenen i Houston og stod blandt andet for hiphopkollektivet Screwed Up Click.

En af hans 'homies' herfra, rapperen Bun B, har på Instagram mindet sin kollega og ven:

'En tilbagelænet, ydnyg og stor mand, der levede livet med ære og respekt. Han var let at elske og svær at hade', skriver han blandt andet.