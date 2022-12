Rapper død

Rapperen Grand Daddy I.U. - med det borgerlige navn Ayub Bey - er død. Det bekræfter hans talsperson Raya på Instagram. Det skriver medier som People, The Mirror og Daily Mail

Grand Daddy I.U. var i 1980'erne med i hiphop-gruppen Juice Crew. Han fik sit gennembrud, da han i 1990 udgav debutalbummet 'Smooth Assassin', der kastede flere hits af sig.

Han forsøgte efterfølgende - med begrænset held - at følge op på succesen, men blev af mange stjerner i rap-miljøet betragtet og hyldet som en legende.

Blandt de kollegaer, der hylder den afdøde rapper, er L.L. Cool J. der på Instagram skriver:

'Hvil i fred konge. Hiphop var i dit DNA. Tak for dit bidrag'

På L.L. Cool J's opslag finder man reaktioner fra flere chokerede og højt profilerede rap-kollegaer. Blandt andet Busta Rhymes, der skriver: 'Vågnede op til dette vanvid. Hvil i fred almægtige GDIU (Grand Daddy I.U.)

Rapperen Method Man fra Wu Tang Clan skriver: 'Hvaaaad?! Det kan ikke være rigtigt. Long Island-legende- Hvil i fred konge.

Dødsårsagen er endnu ikke oplyst. Intet tyder dog på langvarig sygdom. For nylig deltog Grand Daddy I.U. i en podcast, hvor han veloplagt fortalte, at han havde musikalske planer for fremtiden.

Rapperens ven og tidligere samarbejdspartner - produceren Pete Rock - skriver på Instagram, at Grand Daddy I.U. døde uden dramatik.