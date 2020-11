Rapper kæmper for livet efter corona: Nu er der nyt

Rapperen Jeremih, der har det borgerlige navn Jeremy Phillip Felton, 33, kæmper i øjeblikket en hård kamp, efter han blev smittet med coronavirus.

For nylig kom det frem, at var røget på intensivafdelingen i Chicago, hvor han lå i respirator og kæmpede for sit liv. Og den kamp ser det nu ud til, at han er i gang med at vinde.

Torsdag fortalte hans agent til Variety, at Jeremih ikke længere lå i respirator, men at han stadig lå på intensiv, hvor hans tilstand var kritisk.

Nu er der dog flere gode nyheder. Flere medier - heriblandt TMZ og ET - skriver, at Jeremih ikke længere er på intensivafdelingen og i stedet skal han fortsætte kampen for at blive rask på en almindelig hospitalsstue. Det bekræfter familien over for medierne.

- Nu starter den virkelige kamp for at få det bedre, siger familien, der samtidig takker for den støtte, de har modtaget.

Ifølge TMZ er nyheden overraskende, fordi det længe så ud til, at det gik den forkerte vej med Jeremihs helbred - og meget hurtigt.

At han er blevet flyttet til en almindelig tegner dog godt for fremtiden og for hans chancer for at komme sig helt.

Det væltede ind med stor støtte til Jeremih, da det kom frem, at han var indlagt. Blandt andre 50 Cent og Chance The Rapper sendte hilsner på de sociale medier, hvor de bad folk om at bede for kollegaen.

Jeremih har været aktiv som rapper i mere end et årti, og han er særligt kendt for sangen 'Birthday Sex', som blev et kæmpe hit i 2009. Han har dog haft masser af store hits siden, og selv den dag i dag har han på Spotify mere end 12 millioner afspilninger om måneden.