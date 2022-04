Rapper kendt skyldig i manddrab

Kidd Creole er kendt skyldig i at have stukket en hjemløs mand med en kniv i 2017

Den amerikanske rapper Kidd Creole, der har det borgerlige navn Nathaniel Glover, er natten til torsdag dansk tid blevet kendt skyldig i manddrab.

Det skriver blandt andre New York Times.

Den 62-årige rapper, der var en af de ledende medlemmer af rapgruppen Grandmaster Flash and the Furious Five, stak ifølge skyldkendelsen den 55-årige hjemløse mand John Jolly to gange i brystet med en steakkniv 1. august 2017.

Glover var på vej på arbejde, da Jolly ifølge anklageren råbte ham an.

- Nathaniel Glover udøvede en chokerende voldelig handling. Denne afgørelse gør det klart, at vi vil sørge for at holde mennesker, der udøver vold, ansvarlige for loven, sagde anklageren i retten.

Ifølge forsvareren foregik knivstikkeriet i selvforsvar.

- Mine damer og herrer, det er New York City. Det er midnat. Hvem siger: 'Hvad så?' til dig med gode intentioner? Min klients frygt for sit liv var helt fornuftigt, sagde forsvarsadvokaten under retssagen.

Straffen for forbrydelsen er endnu ikke udmålt.