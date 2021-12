Rapper knivdræbt på festival

Amerikanske Drakeo the Ruler er angiveligt død efter at være blevet stukket i halsen backstage i aftes

Den californiske rapper Drakeo the Ruler er død på et hospital i Los Angeles.

Han blev overfaldet og stukket i halsen, mens han var backstage på festivalen Once Upon a Time in LA i aftes amerikansk tid.

Drakeo the Ruler var på plakaten ved siden af hovednavne som Snoop Dogg, Ice Cube og 50 Cent.

Los Angeles Times rapporterede tidligere, at rapperen var i kritisk tilstand, mens han nu meldes død af TMZ og flere andre amerikanske medier.

Myndighederne har ikke officielt bekræftet, at det var 28-årige Drakeo the Ruler, som blev angrebet og senere mistede livet. På nettet findes en video, hvor en mand, der ligner rapperen, ses liggende på asfalten med blod ved halsen.

Anholdt for mord

Festivalen, der fandt sted på Banc of California Stadium, blev afbrudt efter episoden, og publikum fik besked på at forlade pladsen.

En kilde siger til Los Angeles Times, at folk løb op på scenen efter knivstikkeriet, og at sikkerhedsvagter måtte blande sig, da der opstod slagsmål.

Drakeo the Ruler alias Darrell Caldwell har haft flere problemer med lovovertrædelser. Rapperen blev anholdt og fængslet for mord i 2018, men en dommer løslod ham i 2020, efter entertaineren have indgået et forlig.

Mens Drakeo the Ruler var indsat, indspillede og udgav han albummet 'Thank You for Using GTL'.

Rapperen har talrige udgivelser bag sig og har samarbejdet med megastjernen Drake.