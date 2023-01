Rapper overrasker: Nu er hun på Onlyfans

For to år siden svor Iggy Azalea, at hun aldrig ville oprette sig på Onlyfans. Nu har hun alligevel gjort det

Hvis du er fan af den australske rapper Iggy Azalea, kan du nu i den grad få tilfredsstillet behovet for at følge hendes kunstneriske udfoldelse.

Den 22-årige stjerne er nemlig sprunget ud som Onlyfans-artist, oplyser hun til Variety, selvom hun ifølge samme medie for mindre end to år siden lovede, at hun aldrig ville oprette sig på den platform.

'Jeg må indrømme, at jeg aldrig før har vidst, at Onlyfans er et sted, hvor man kan være kreativ, så jeg havde ikke forventet, at jeg ville samarbejde med dem om mit største projekt til dato', lyder det i en skriftlig udtalelse fra rapperen til Variety.

Iggy Azalea, der har det borgerlige navn Amethyst Amelia Kelly, har delt en lille forsmag på, hvad man kan forvente sig af hendes profil på Onlyfans, som kan ses i opslaget herunder.

De fleste kender nok Onlyfans som et sted, hvor man blandt andet mod betaling kan følge nøgenmodeller eller kreatører, der laver pornografisk indhold, men Iggy Azalea definerer ikke fuldstændig, hvad man kan forvente sig af hendes profil.

Hun oplyser dog, at hun vil bruge platformen til at dele billeder, videoer, musik, illustrationer og digte som en del af sit projekt 'Hotter Than Hell' med fans, der har lyst til at følge hende.

Det koster 25 dollars om måneden, svarende til 172 kroner, at følge Iggy Azalea, og for de penge får man ifølge stjernen indhold, der er så 'hot', at der ingen undskyldning er for det.

Iggy Azalea er kendt for hits som 'Black Widow' og 'Fancy'. Hun udgav i 2021 albummet 'The End of an Era', og i den forbindelse meddelte hun, at hun ikke forventede at udgive musik igen i den nærmeste fremtid. Siden har hun blandt andet turneret med Pitbull.

