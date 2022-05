Raser mod fans: - Meget uforskammet

Camila Cabello var ikke tilfreds med, at der blev sunget slagsange under hendes optræden til finalen i Champions League

Den amerikansk-cubanske sanger Camila Cabello havde i weekenden æren af at optræde til finalen i Champions League og opgøret mellem Real Madrid og Liverpool.

Fornøjelsen var dog ikke udelt for den 25-årige hitmager.

Efter sin optræden har hun ifølge det amerikanske medie People været ved tasterne på Twitter for at udtrykke sin ærgrelse over den manglende opbakning fra publikum til fodboldfesten.

'Jeg ser lige tilbage på vores optræden, og jeg har ingen forståelse for, at folk sang deres holdsange så højt under vores optræden. Mit hold og jeg havde arbejdet så hårdt i så lang tid for at komme med de rette vibes og give et godt show. Meget uforskammet, men hvad så. Jeg er glad for, at I elskede det', skrev hun ifølge People i et tweet, der dog efterfølgende er blevet slettet.

Camila Cabello havde gjort sig umage for at levere et godt show. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

'Ikke Super Bowl'

Og det er der måske god grund til. Ifølge mediet er det nemlig ikke ligefrem forståelse, der er fulgt i kølvandet på 'Havana'-sangerens opslag.

'Lad være med at blive fornærmet over, at vi var ligeglade med, at du sang, vi er ikke dine fans, vi er fodboldfans. Det er ikke Super Bowl, det er Champions League', skrev en Twitter-bruger eksempelvis som kommentar til hendes opslag.

'Tak for, at du har gjort dig umage, men mange fans er modstandere af showet før den største kamp i sæsonen. Det er ikke Amerika, punktum. Det er ikke personligt, men vi foretrækker vores holdsange frem for enhver kunstner på ethvert tidspunkt', skriver en anden.

Det er ikke første gang, Camila Cabello har været ude med riven på de sociale medier. Senest revsede hun de paparazzofotografer, der tager billeder af hende på stranden uden hendes samtykke.

