Reagerer efter knivdrab på kollega

Rapperen Drakeo the Ruler blev lørdag aften stukket ihjel på den californiske festival Once Upon a Time in LA

Den californiske rapscene er i dyb sorg, efter et knivstikkeri backstage på festivalen Once Upon a Time in LA kostede den 28-årige rapper Drakeo the Ruler livet.

I en meddelelse på Twitter begræder Snoop Dogg, der selv var på plakaten til festivalen, tabet af kollegaen.

'Mine kondolencer går til Drakeo the Rulers familie og kære. Jeg er ikke med på alt det negative, og som en af mange optrædende var jeg på festivalen for at sprede positive vibrationer til min by, LA', skriver Snoop Dogg, hvorefter han oplyser, at han var i sit omklædningsrum, da han fik beskeden om dødsfaldet.

'Jeg valgte at forlade festivalområdet med det samme. Mine bønner går til alle dem, der er påvirket af tragedien. Pas på hinanden, elsk hinanden og hold jer sikre. Jeg beder for fred i hiphop', skriver Snoop Dogg.

'Helt forkert'

Også Drake, der har samarbejdet med afdøde Drakeo the Ruler, er knust over hans død.

I en meddelelse på Instagram skriver Drake:

'Det her lort er helt forkert, hvad fanden laver vi. Du sørgede altid for at løfte mit humør med din energi, hvil i fred Drakeo'.

Drakeo the Ruler blev stukket ned backstage og døde af sine kvæstelser. Foto: Timothy Norris/Getty Images

Drakeo the Ruler alias Darrell Caldwell har i løbet af sit korte liv haft flere problemer med lovovertrædelser.

Rapperen, der blandt andet står bag albummet 'Thank You for Using GTL', blev anholdt og fængslet for mord i 2018, men en dommer løslod ham i 2020, efter entertaineren have indgået et forlig.

