Red Hot Chili Peppers hylder død guitarist

Red Hot Chili Peppers har gennem årene haft talrige guitarister med i bandet. En af de første hedder Jack Sherman.

Han var med i bandet, da de udgav deres debutalbum 'The Red Hot Chili Peppers' i 1984, og var med til at skrive sange til opfølgeren 'Freaky Styley' fra 1985.

I et opslag på bandets officielle Instagram-profil udtrykker Flea, Kiedis og co. deres sorg over tabet af deres tidligere guitarist. Det skriver en række amerikanske medier. Blandt andet Variety og NME.

'Vi i RHCP-familien ønsker Jack Sherman en god sidste rejse. Jack spillede på vores debutalbum og på vores første amerikanske turné. Han var en unik fyr, og vi takker ham', lyder det fra bandet.

Selv om der er bred enighed om, at Shermans har stået for betydningsfulde bidrag til bandet, var hans navn ikke med på listen, da bandet for otte år siden blev indlemmet i Rock & Roll Hall of Fame.

Der er endnu ikke blevet oplyst en dødsårsag.