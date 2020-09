Reggae-legende død

Jamaica-musikeren Toots Hibbert, der er skaberen af bandet 'Maytals', er død 77 år gammel. Dødsårsagen er endnu uklar. Men han blev for nylig testet for corona.

Hans familie har i en udtalelse skrevet følgende:

'Det er med tungt hjerte, at vi må meddele, at Frederic Nathaniel 'Toots' Hibbert sov roligt ind i døden i nat omgivet af sin familie på University Hospital i Kingston på Jamaica. Familien og hans team vil gerne takke hospitalspersonalet for deres pleje og omsorg. Vi beder også om, at der udvises respekt for familiens privatliv i denne periode af sorg'.

Det skriver flere medier heriblandt Rolling Stone og Variety.

Her optræder Toots Hibbert sammen med country-legenden Willie Nelson. Foto: Getty Images.

I 2010 blev Hibbert af magasinet Rolling Stone rangeret som nr. 71 på listen over de 100 største sangere nogensinde. Han har også modtaget Jamaicas mest fornemme hæderspris 'Order of Jamaica'. I 2005 vandt bandet Maytals også en Grammy-pris for årets bedste reggae-album.

Yngste af syv børn

Toots Hibbert var den yngste af syv børn og voksede op på Jamaica, hvor han som barn var kirke-sanger. Som teenager flyttede han til storbyen Kingston, hvor han skabte bandet Maytals tidligt i 1960'erne. I løbet af de kommende 10 år lavede bandet plader med producere som for eksempel Coxsone Dodd, Prince Buster, Byron Lee og Leslie Kong.

Toots Hibbert er kendt for sange som 'Bam Bam', 'Sweet and Dandy' samt '54-46 That's My Number', der var inspireret af en periode i 1960'erne, hvor Hibbert sad fængslet for at have været i besiddelse af marihuana.

Det var faktisk også Toots Hibbert, der lagde navn til selve reggae-musikken, da han i 1968 lavede sangen 'Do the Reggay'. Privat var Toots Hibbert ven med selveste Bob Marley, og de arbejdede begge i mange år for pladeselskabet Island Records.

Toots Hibbert efterlader sig sin kone gennem 39 år, Miss D samt syv børn.