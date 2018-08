Respect: Stor stemme forstummet

En af de største – om ikke dén største – stemmer i moderne musik forstummede i morges.

Aretha Franklin – ’the Queen of Soul’ – døde torsdag morgen kl. 9.50, amerikansk tid, i sit hjem i Detroit omgivet af familie og de nærmeste venner, meddelte hendes familie i en sørgmodig udtalelse.

’I et af de mørkeste øjeblikke i vores liv, er vi ikke i stand til at finde passende ord til at udtrykke smerten i vores hjerter. Vi har mistet matriarken og klippen i vores familie’, hed det bl.a. i udtalelsen fra den legendariske sangerindes udgiver, Gwendolyn Quinn, på familiens vegne.

Et af de sidste billeder af Aretha Frankliin taget ved Elton Johns AIDS-galla sidste år. AP Photo

Aretha Franklin blev 76 år og døde af kræft i bugspytkirtlen.

Døden kom ikke uventet, idet familien for en lille uge siden udsendte en meddelelse om, at sangerinden var ’alvorligt’ syg. Samtidig blev der offentliggjort et billede, der viste Aretha Franklin tynd og hulkindet – langtfra hendes sædvanlige robuste fremtoning.

Forældrene skilt

Hun var født i Memphis den 25. marts 1942 som et af fem børn til Barbara og Clarence LaVaughn Franklin.

Faderen var en populær prædikant med en ’million dollar stemme’’, og før Aretha var fyldt fem år, rykkede familien til Detroit, hvor faderen overtog præste-embedet i New Bethel Baptist Church.

Aretha med søster Caroline omgiver deres far, C.L. Franklin. Foto: Ritzau Scanpix

Forældrenes ægteskab holdt dog ikke. Tidligt efter flytningen flyttede hendes mor igen. Dennegang til Buffalo med sin søn, Vaughn, fra et tidligere forhold.

Barbara Franklin døde i 1952, da Aretha Franklin var 10 år gammel.

Imens havde faderen gang i velbesøgt kirke. Hans følelsesfulde prædikener og smukke stemme, der lød, når musikken fyldte kirken, gjorde ham til en slags celebrity i kirkekredse overalt i landet, og i hjemmet i Detroit samledes med passende mellemrum tidens stjerner som Duke Ellington og Ella Fitzgerald til lidt mental hygiejne indenfor hjemmets fire vægge.

Aretha var et natur-talent og begyndte tidligt at synge og spille piano i faderens kirke, og som 14-årig indspillede hun sit første gospel-album.

Aretha indspillede sit første gospel-album som 14-årig. Foto: Ritzau Scanpix

Mor som 12-årig

Hun var også tidligt ude, når det drejede sig om mænd. Bare 12 år gammel fødte hun sit første barn. To år senere kom nummer to. Hun var 22, da hun blev mor for tredje gang og 28 med det fjerde i 1970.

Franklin var gift to gange. Først med sin manager, Ted White, fra 1961 til ’69, hvor de blev skilt med beskyldninger om vold.

Aretha med sin mand nummer to, Glen Turman. AP Photo

Ægtemand nummer to var skuespilleren Glynn Turmal, som hun var gift med fra 1978, til de blev skilt i 1984.

Hun havde planer om et tredje ægteskab, men i 2012 droppede hun forlovelsen med sin mangeårige ven, Wilkie Wilkerson.

Karriere-mæssigt skrev hun i 1960 kontrakt med det store pladeselskab Columbia. Det blev dog en skuffelse. Høflige og uspændende versioner af jaz og blues-standards bed ikke for alvor på plade-køberne.

En stjerne er født. AP Photo

En legende født

Men det ændrede sig, da hun hun syv år senere blev tilknyttet soul- og rock-selskabet Atlantic Record med produceren Jerry Wexler.

Her fandt hun sit rette musikalske udtryk.

Med vulkansk styrke i stemmen indspillede hun sange som ’Think’, ’Chain of Fools’ og ’(You make me Feel Like) a Natural Woman’. Så kom ’Respect’, skrevet af Otis Redding, der adresserede tidens køns-politiske og racemæssige brydninger.

Da vandt hun mere end respekt. En legende var født. Aretha Franklin blev en global sensation, der i forbifarten blev tildels hæders-betegnelsen ’Queen of Soul’.

’Det var en appel om værdighed med en åbenlys glathed. Der er sange, der kalder til aktion. Der er sex-sange. Men det er svært at tænke på en anden sang, hvor alle disse elementer er kombineret’, sagde Jerry Wexler om ’Respect’.

Aretha Franklin med en af sine mange Grammy-statuetter. AP Photo

Aretha Franklin optræder ved Oscar-uddelingerne i 1975. AP Photo

’Så snart hun sang ’Respect, glemte alle, at Otis Redding havde skrevet den, sagde trommeslageren Bernard Purdie i erkendelse af, at Aretha Franklin havde gjort sangen til sin egen.

De følgende år havde Aretha Franklin 33 Top 10-hits på den amerikanske R&B-hitliste, og man hørte konstant hendes stemme i radioen. I 1968 fik hun selvfølgelig en Grammy for bedste R&B-vokal for ’Respect’.

Faderen blev skudt

Mod slutningen af 70’erne kneb det efterhånden med hitliste-placeringerne, men det havde hendes far, C.L. Franklin, faktisk forudset.

Som Aretha selv sagde til magasinet Rolling Stone i 2012:

– Da jeg startede, sagde far, at ’uanset, hvor god du er, hvor succesfuld, så vil klapsalverne en skønne dag dø ud. En dag stopper al den halleluja og amen, og en dag er dine fans væk’. Det kom til at passe. På et tidspunkt blev mine plader ikke spillet, og da tænkte jeg uvilkårligt på, hvad min far havde sagt.

Men ikke kun faldt populariteten. Aretha Franklin blev også ramt af en personlig tragedie, da C.L. Franklin blev skudt i 1979 af røvere i sit hus. Faderen røg fem år i coma, inden han døde i 1984.

I 1980 forlod Aretha Franklin Atlantic til fordel for Arista Records, og to år senere blev samarbejdet med pladechef Clive Davis belønnet. Albummet ’Who’s Zoomin’ Who’, stor-solgte, og siden havde hun hits i samarbejde med beundrere som Anni Lennox, George Michael, Carlos Santana, Elton John, Whitney Houston.

George Michael var også en beundrer. AP photo

Helbreds-problemer

’The Queen of Soul’ var tilbage på hitlisterne med et brag, men hendes senere år var plaget af tilbagevendende helbreds-problemer. I 2010 begyndte rygter at dukke op, at hun led af kræft i bugspytkirtlen, efter at hun aflyste en turne. Hun benægtede, men indrømmede samtidig, at hun havde fået fjernet en tumor.

Hun optrådte senest i november 2017 ved Elton Johns årlige galla for sin AIDS-fond.

I år rådede hendes læger til, at hun aflyste alle koncerter i ’mindst to måneder’.

Hun kom aldrig tilbage, og i går døde soul- og popmusikkens største stemme.

De sidste år var præget af helbreds-problemer, og i går døde den store stemme. AP Photo

Respekt!