Retsmediciner: Tvivl om Keith Flints død

Speciallægen har ikke fundet beviser for, at The Prodigys frontmand begik selvmord tidligere på året

Retsmedicineren har i dag afsløret sin undersøgelse af Keith Flints død.

Ifølge speciallægen Caroline Beasley-Murray kan det ikke bevises, at sangeren fra det engelske band The Prodigy tog sit eget liv, eller at han døde ved en ulykke.

Retsmedicineren er altså uafklaret om baggrunden for Keith Flints død og har nået en såkaldt 'open verdict'.

Det skriver NME og flere andre britiske medier.

Caroline Beasley-Murray oplyser, hun ikke kan udelukke, Keith Flint 'fjollede omkring og at det gik frygteligt galt'.

Døde ved hængning

Frontmanden blev i marts fundet død ved hængning i sit hjem i Essex. Han blev 49.

Rapporten om Keith Flint konstaterer, at der var kokain, alkohol og det smertestillende stof kodein i hans krop, da han døde.

Stjernen havde i mange år haft problemer med misbrug af stoffer.

The Prodigy opnåede enorm popularitet i 1990'erne og hittede stort med singler som 'Firestarter', 'Breathe' og 'Smack My Bitch Up'.

Bandet har spillet i Danmark utallige gange. Blandt andet på Roskilde Festival, Smukfest og senest NorthSide i 2017.

Efter Keith Flints pludselige død aflyste The Prodigy alle planlagte koncerter.