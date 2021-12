Rick Astley er blevet snydt af sig selv

Musikeren Rick Astleys megahit 'Never Gonna Give You Up' lever sit eget liv på internettet i noget, der kan tolkes som en vittighed. Men det nager ikke Rick Astley selv

'Never Gonna Give You Up' af Rick Astley er en popsang, der stikker i to vidt forskellige retninger.

For en lidt ældre generation er det lyden af et pulserende 1980'er-dansegulv, og for en yngre er det lydsporet til at blive snydt på internettet.

'Rickrolling' kaldes snyderiet, som i al sin enkelthed går ud på, at man snyder folk til at klikke sig ind på musikvideoen til 'Never Gonna Give You Up'.

Oftest er det i en tro om at se noget andet, og dermed bliver man 'rickrolled'. Men ikke engang Rick Astley selv er immun mod 'Rickrolling'.

Det fortæller han i et interview med Fox News.

Ven snød ham

Den britiske musiker siger i interviewet, at en amerikansk ven snød ham ind på et link, han troede omhandlede noget andet, men hvad der mødte Astley, var hans eget smashhit.

Med andre ord - Rick Astley var blevet 'Rickrolled'.

- Jeg tænkte bare, hvorfor sender han mig det her? Og så dukker min video pludselig op. Så blev jeg ved med at spørge mig selv: 'Hvad laver han?'

- Jeg syntes, det var virkelig mærkeligt. Du ved, her er en af mine venner, der sender mig en video, og så er det min sang, siger Rick Astley, intetanende om det fænomen, som var under opblomstring.

Holder af fænomenet

Musikeren, der blot var 21 år, da sangen udkom, har i september fortalt Ekstra Bladet, at han er glad for, at sangen fik sit andet liv, da internettet opdagede vittigheds-potentialet i hittet.

- Det er, som om den sang eksisterer i sit helt eget univers. Jeg er bestemt ikke sur over, at sangen er blevet brugt på den måde, for lad os være helt ærlige: Der er rigtig mange sange og hits fra 30 år siden, der for længst er blevet glemt.

- Der er en stor, ung gruppe af mennesker, der kender den sang, men som sikkert ikke aner, hvem jeg er. Måske tror de, jeg er død, men sangen og musikvideoen betyder alligevel noget for dem, siger Rick Astley.

