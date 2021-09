Historien om Rick Astley er historien om et hit, der nægtede at dø. Og en sanger, der mere eller mindre frivilligt begik karrieremæssigt selvmord - og genoplivede sig selv

- Jeg forstår det ikke, siger Rick Astley, hvis 80'er-hit 'Never Gonna Give You Up' for nylig rundede en milliard afspilninger. Ekstra Bladet har talt med sangeren, der blandt andet afslører, hvorfor han ofte kører i bil fra London til København.