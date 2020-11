Risikerer grum fængselsstraf

Den amerikanske hitmager Lil Wayne risikerer op til 10 år bag tremmer.

Det står klart, efter der er rejst tiltale mod ham vedrørende en hændelse fra december 2019, hvor føderale agenter gennemsøgte hans fly i Miami. Her fandt man ifølge tiltalen i besiddelse af et våben og ammunition.

Det skal ses i lyset af, at rapperen blev dømt i en anden våbensag i 2009, hvilket ses som en skærpende omstændighed.

Foto: Ritzau Scanpix

Rapperens advokat, Howard Srebnick, erkender, at politiet fandt en guldbelagt pistol i hans bagage, og at klienten blev sigtet tilbage i december. Han siger til TMZ:

- Der er ingen beskyldninger om, at han nogensinde affyrede den, svingede med den, brugte den eller truede med at bruge den. Der er ingen beskyldninger om, at han skulle være en farlig person, siger advokaten og fortsætter:

- Tiltalen handler om, at han tidligere er dømt for en lovovertrædelse, og han derfor ikke må være i besiddelse af et våben.

Ifølge TMZ skal Wayne i retten i næste måned.