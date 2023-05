Rocklegende efterforskes: Bar nazilignende uniform

Musikeren Roger Waters, der var med til at stifte rockbandet Pink Floyd, er under efterforskning for opildning til had. Det sker, efter at han bar en nazilignende uniform ved en koncert i den tyske hovedstad, Berlin.

Det siger politiet i Berlin fredag.

Billeder på sociale medier viser Waters iført en lang, sort frakke med rødt armbind på scenen i sidste uge.

- Vi efterforsker på mistanke om tilskyndelse til offentligt had, fordi det tøj, der bæres på scenen, kan bruges til at forherlige eller retfærdiggøre det nazistiske styre og dermed forstyrre den offentlige ro, siger politiets talsperson Martin Halweg.

- Tøjet minder om en SS-officers påklædning, tilføjer han.

Ikke noget nyt

Roger Waters er tidligere blevet beskyldt for antijødiske holdninger. Han har blandt andet haft en oppustet gris med en davidsstjerne på med til nogle af sine koncerter.

Det er ikke noget nyt, at politik og aktivisme fylder til Waters' koncerter. Han har også tidligere langet ud efter USA's forhenværende præsident Donald Trump til sine koncerter.

I februar gjorde han sig også bemærket, da han under en tale i FN's Sikkerhedsråd sagde, at Ukraine til en vis grad selv var med til at fremprovokere Ruslands invasion af landet.

Han fordømte både krigen og opfordrede til våbenhvile. Men han hævdede også, at Ruslands invasion af Ukraine delvist var fremprovokeret af ukrainerne.

Afviser anklager

De seneste uger har Roger Waters spillet i flere tyske byer som del af touren 'This Is Not A Drill'.

Men det har vakt meget kritik flere steder. Blandt andet fordi han også viste navnene på flere afdøde personer på en skærm. En af dem var Anne Frank, den unge jødiske pige, der døde i en koncentrationslejr.

Roger Waters selv afviser anklagerne. Han siger, at han protesterer mod israelsk politik og ikke det jødiske folk.

Waters skal spille sin sidste koncert i Tyskland i byen Frankfurt søndag.

Myndighederne i Frankfurt har forsøgt at bremse koncerten. Men det ønske har en domstol afvist med henvisning til kunstnerisk frihed.

79-årige Roger Waters var medstifter af det britiske rockband Pink Floyd i 1965. Han var en del af bandet indtil 1983.