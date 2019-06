Rocklegende er død

Den texanske rockpioner Roky Erickson er død i en alder af 71.

Sangeren og sangskriver opnåede legendestatus som en af den psykedeliske musiks mytiske foregangsmænd.

Dødsfaldet rapporteres af blandt andre Rolling Stone

Roky Erickson døde i går. Han kæmpede med mentale problemer det meste af sit liv. Dødsårsagen er ikke oplyst.

Texaneren var stærkt medvirkende til at introducere rocken for psykedeliske toner i skikkelse af frontmand for The 13th Floor Elevators.

Kultisk tilbedelse

Gruppens udgivelser fra sidste halvdel af 1960'erne er ikoniske indenfor syrerocken, og debutsinglen 'You're Gonna Miss Me', der kom i 1966, er en garagerockklassiker.

Fra slutningen af 1970'erne udsendte Roky Erickson en stribe soloudgivelser. Navnlig albummet 'Roky Erickson and the Aliens' har været genstand for kultisk tilbedelse i rockverdenen.

R.E.M., Primal Scream, ZZ Top, The Jesus & Mary Chain og adskillige andre har indspillet sange af The 13th Floor Elevators, og herhjemme har Roky Ericksons excentriske livsværk inspireret Sort Sol og ikke mindst Uffe 'Guf' Lorenzen, der er flippet ud i orkestre som Spids Nøgenhat, On Trial og Baby Woodrose.

På sine gamle dage gav Roky Erickson flere koncerter i Danmark.