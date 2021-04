Rocklegende fik nyt kræftchok: Overlevede igen

Rolling Stones-stjernen Ronnie Wood har for anden gang besejret en kræftsygdom

Rolling Stones-guitaristen Ronnie Wood har levet et vildt liv, og det kan efterhånden også mærkes på kroppen.

I 2017 blev han diagnosticeret med lungekræft, hvilket ikke overraskede ham, da han havde røget i 54 år, som han forklarede, da han efterfølgende var blevet rask igen.

Sidste år var uheldet dog ude igen for guitaristen, som blev diagnosticeret med en sjælden og aggressiv kræfttype igen. Det fortæller han til CNN.

- Nu har jeg haft kræft på to forskellige måder. Jeg havde lungekræft i 2017, og jeg kæmpede mod småcellet lungekræft under lockdown sidste år, siger den 73-årige Ron Wood, som dog også kunne dele den glædelige nyhed, at han for anden gang har besejret den alvorlige sygdom.

Han giver en højere magt æren for, at han igen har formået at slå kræften.

- Jeg gennemgår en masse problemer nu, men jeg var nødt til at give slip på det, mens jeg kom mig. Det er en magisk ting, når man lader en højere magt bestemme udfaldet. Uanset hvad der sker, har det intet med mig at gøre. Alt, jeg kan gøre, er at fastholde en positiv attitude, være stærk og kæmpe mod det. Resten er op til en højere magt, siger han til mediet.

Ronnie Wood, der bedst er kendt som guitarist for Rolling Stones, har været gift tre gange - senest med den 31 år yngre Sally Humphreys, som han stadig er sammen med. De to har været gift siden 2012 og har to børn sammen, der kom til verden i 2016. Derudover har han fire børn fra tidligere forhold.