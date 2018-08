Rocklegende gift med Hollywood-stjerne

Rockmusikeren Neil Young blev i weekenden gift med filmstjernen Daryl Hannah.

Det skriver flere internationale medier, bl.a. New York Post's Page Six og FemaleFirst, der citerer et venne-opslag på Facebook for begivenheden.

'Tillykke til Daryl Hannah og Neil Young for deres bryllup i dag. Må de have et langt og lykkeligt ægteskab', skriver guitaristen Mark Miller.

Kys til den bruden. Foto: All Over Press

Guitaristen indrømmede senere, at han ikke selv havde været tilstede ved brylluppet, der fandt sted lørdag i Atascadero, Californien, men 'jeg ved det kun, fordi en af mine venner var der og skrev det på sin Facebook', anførte Mark Miller.

Den 72-årige rocklegende og den 15 år yngre Hollywood-skuespiller har været kærester siden 2014, efter at Neil Young havde bedt om skilsmisse fra sin hustru gennem, 36 år, Peggy Young.

Ikke alle udtrykte begejstring for den handling, men det nye ægtepar har tidligere klart og tydeligt gjort opmærksom, at de 'ikke giver en skid' for, hvad andre måtte mene om deres romance.

