Rocklegende ramt af hjerneblødning

Jerry Lee Lewis er indlagt på et hospital i Memphis efter slagtilfælde og forventes at komme sig helt

Uforlignelige Jerry Lee Lewis er en af de sidste overlevende kæmper fra rock'n'rolls guldalder i 1950'erne.

Et af hans seneste album hedder 'Last Man Standing', men for tiden er han sengeliggende.

Den 83-årige legende er indlagt i Memphis efter at være blevet ramt af en hjerneblødning.

Det fremgår af Jerry Lee Lewis' Facebook

Ifølge opdateringen på det sociale medie er der tale om et mindre slagtilfælde og lægerne forventer, veteranen kommer sig helt.

Studiet og landevejen

Ikke desto mindre værdsættes det, at man beder for Jerry Lee Lewis, der 'ser frem til at komme tilbage i studiet for at indspille et gospelalbum og komme på landevejen for at spille for sine fans'.

Jerry Lee Lewis, der for længst har gjort sig fortjent til tilnavnet The Killer, fyrede gevaldigt op under rock'n'roll i 1957 med klassikerne 'Great Balls of Fire' og 'Whole Lotta Shakin' Goin' On'.

Boogiemanden kørte til dels sin karriere af sporet senere samme år, da han ganske kontroversielt giftede sig med sin 13-årige kusine, Myra Gale Brown.

Jerry Lee Lewis er blevet gift syv gange.

Hans seneste koncert på dansk grund fandt sted i Haderslev i 2010.