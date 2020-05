Rocklegende røber: Mine dage er talte

Ian Anderson er alvorligt syg.

Den legendariske frontmand fra rockbandet Jethro Tull afslører i et interview med journalisten Dan Rather, at han har fået konstateret kronisk obstruktiv lungesygdom, der også kaldes KOL.

Ultimate Classic Rock og flere andre internationale medier bringer nyheden.

Sygdommen er uhelbredelig, og 72-årige Ian Anderson siger blandt andet:

- Mine dage er talte.

Skyldes røgmaskiner

Det er første gang, han udtaler sig om sin lidelse.

- Jeg fik diagnosen for et par år siden ... Jeg har det svært. Der er perioder, hvor jeg får en infektion, og det bliver til bronkitis, og så går der to eller tre uger, hvor det er virkelig hårdt at gå på scenen og spille.

Ian Anderson har en teori om, hvordan han har fået KOL:

- Jeg har brugt 50 år på scenen mellem røgmaskiner. Jeg tror vitterlig, det er en stor del af mit problem.

Sangeren og fløjtenisten har en klar strategi for, hvordan han skal forlænge livet:

- Det gælder om at kæmpe og bruge så meget af ens lungekapacitet som muligt. Giver man op, så går det ned ad bakke.

Jethro Tull har koncerter planlagt på Skråen i Aalborg 24. oktober og dagen efter i Operaen i København.

Bandet, der blev dannet i Blackpool i 1967, har solgt omkring 60 millioner album på verdensplan.