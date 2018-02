Rocklegendes nedtur: De dræbte den

Neil Young anklager pladeselskaberne for at have 'myrdet' hans kvalitetsbevidste musiktjeneste Pono

Rockikonet Neil Young lancerede under stor mediebevågenhed musiktjenesten Pono i 2015.

Den blev bestemt ikke en succes på linje med 'Harvest', 'After the Goldrush og 'Rust Never Sleeps'.

Se også: Efter 41 år: Guldfund i rockverdenen

Toblerone-formede Pono, der var tiltænkt som en bærbar, digital afspiller med overlegen lydkvalitet, forsvandt fra markedet allerede i fjor, og nu skyder Neil Young skylden på pladeselskaberne:

- De dræbte den, udtaler canadieren til Los Angeles Times

Ifølge rocklegenden insisterede pladeselskaberne på at kræve to til tre gange mere for 'high-res'-filer i forhold til gængse MP3-filer.

- Hvorfor skulle nogen betale tre gange så meget? Det er det dummeste, jeg nogenside har oplevet, mener Neil Young, der fylder 73 i år.

Se også: Den er gal: Dårligt nyt fra rockgigant

Fiaskoen med Pono kommer på et tidspunkt i veteranens karriere, hvor hans pladesalg er faldet drastisk.

Neil Youngs aktuelle album, 'The Visitor', der udkom i december, peakede som nummer 167 på Billboard 200 i USA.