Rockmusiker Mark Lanegan er død

Den amerikanske guitarist, sanger og musiker Mark Lanegan er død i en alder af 57 år. Det skete i hans hjem i den irske by Killarney.

Det oplyser hans nærmeste på Twitter.

Lanegan var forsanger i grungebandet Screaming Trees fra midten af 80'erne til 2000, ligesom han ad flere omgange har samarbejdet med blandt andet Queens of the Stone Age og Nirvanas Kurt Cobain.

Han har desuden udgivet en række soloalbum. Det seneste, 'Straight Songs of Sorrow', udkom i 2020.

Samme år udkom selvbiografien 'Sing Backwards and Weep'.

I den forbindelse beskrev Politiken i en anmeldelse et af Lanegans kendetegn: den ru og mørke stemme. Det lyder ifølge anmelderen, 'som om man kan rive gulerødder på hans stemmebånd'.

I bogen beskriver rocksangeren blandt andet, hvordan han brugte første halvdel af sin karriere som fuldtidsnarkoman.

- Han skriver om dengang, hans ene arm var tæt på at blive amputeret under en turné i 1992 efter en slem, narkorelateret infektion.

- Han skriver om at spille en elendig koncert med Screaming Trees på Roskilde Festival. Om venner og bekendte i grungemiljøet, der dør som fluer omkring ham, lyder det i anmeldelsen.

Han var en nær ven af forsangeren i Nirvana, Kurt Cobain. I selvbiografien beskriver Lanegan en episode, hvor han ignorerede Cobain, som kimede ham ned.

- Han (Lanegan, red.) havde penge nok på det tidspunkt, så hans heroinmisbrug var på skinner lige der. Og han orkede ikke at skulle ud og købe stoffer for sin berømte ven. Som få dage senere blev fundet død i sit hjem efter at have taget livet af sig, refererer Politikens anmelder fra bogen.

Mark Lanegan blev ifølge sin selvbiografi stoffri i 1997.

Da hans 11. album 'Somebody's Knocking' udkom i 2019, blev han af musikbladet Gaffa udnævnt som 'rockens mørke crooner' med en af rockens 'dybeste og mest sjælfulde vokaler'.

Det fremgår ikke af familiens opslag på Twitter, hvad Mark Lanegan er død af.

I foråret sidste år blev Lanegan indlagt med covid-19 og var tæt på at dø af det. Mødet med sygdommen beskrev han i fortællingen 'Devil in a Coma', som også er trykt i The Guardian.

Sygdommen efterlod ham midlertidigt døv, i koma og ude af stand til at gå i flere måneder.