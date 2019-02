Rockpioner fra The Who er død

The Whos oprindelige trommeslager, Doug Sandom, er død.

Det skriver gruppens guitarist, Pete Townshend, på thewho.com

Doug Sandom døde i går på dagen efter sin 89 års fødselsdag.

Han sad bag tønderne for The Who i bandets spæde start fra 1962 til 1964, mens det britiske beatorkester stadig hed The Detours.

Doug Sandoms plads blev overtaget af legenden Keith Moon, som er en af rockhistoriens mest berømte og berygtede trommeslagere.

Ifølge Pete Townshend var Doug Sandom en 'glimrende' musiker, der dog tilsyneladende blev fyret, fordi The Whos pladeselskab mente, han var for gammel.

Gruppens to tilbageværende medlemmer, Pete Townshend og sanger Roger Daltrey, arbejder for tiden på veteranernes første studiealbum siden 2006.

The Who turnerer i år intensivt i Nordamerika, men legionærerne giver også to sommerkoncerter på Wembley Stadium i hjembyen London.