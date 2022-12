Rockstjerne anklaget for seksuelle overgreb

Skeletterne er væltet ud af skabet i de senere år i forhold til gamle sager om f.eks. kendte personers seksuelle overgreb i fortiden.

Nu rammer det forsangeren fra Aerosmith, Steven Tyler. Han er således i et civilt søgsmål hevet i retten af Julia Holcomb, 65.

Hun hævder, at rockstjernen udsatte hende for seksuelle overgreb, misbrug og 'følelsesmæssig nød', da hun var blot 16 år og dermed mindreårig.

Hun hævder også, at han under trusler tvang hende til at få en abort, da hun var 17.

I retsdokumenter, som musikmediet Rolling Stone torsdag fik indblik i, står, at Holcomb indledte et slags forhold til Tyler i 1973 kort efter sin 16-års fødselsdag, hvor sangeren var 25.

Det skriver Page Six.

Blev troende katolik

Han er ikke navngivet i selve retsdokumenterne, hvor Tyler står med anonymiseringsudtrykket 'John Doe', men ifølge Page Six har Holcomb, der i dag er ivrig abortmodstander, tidligere talt offentligt om sit forhold til Tyler.

Hun hævder, at hun mødte musikeren ved en koncert i Portland, hvor hun boede, og at Tyler tog hende med tilbage til sit hotelværelse, hvor han 'udførte handlinger af kriminel seksuel adfærd' på hende, efter at hun havde fortalt ham sin alder og nævnt problemer med sine forældre.

Og det var langt fra sidste gang, han forgreb sig på hende, hævder hun i dag.

Holcomb siger, at hun efter aborten forlod Tyler og flyttede tilbage til Portland for at starte et nyt liv som troende katolik.

Repræsentanter for nu 74-årige Tyler har ikke svaret på hverken Rolling Stones' eller Page Six' henvendelser i sagen.