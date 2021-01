Rockstjerne bag ikonisk riff er død

Guitaristen Hilton Valentine, der var med til at stifte hitbandet The Animals, er gået bort i en alder af 77

Hilton Valentine fra det legendariske rockband The Animals er død.

Guitaristen blev 77. Dødsårsagen er ikke oplyst.

NME og flere andre britiske medier bringer nyheden.

Hilton Valentine var med til at danne The Animals i den nordengelske by Newcastle i 1963.

Han var mangeårigt medlem af det populære beatorkester, som er blevet opløst og gendannet med forskellige besætninger adskillige gange gennem årene.

Klassisk signatursang

Hilton Valentine spillede det ikoniske riff på The Animals' klassiske signatursang, 'House of the Rising Sun', der udkom i 1964 og gik helt til tops på hitlisterne i USA, Storbritannien og Canada.

Sagde nej tak til 2,5 milliarder kroner

Gruppen hittede også med sange som ‘Don’t Let Me Be Misunderstood’, ‘It’s My Life’ og ‘We Gotta Get Out of This Place’.

Hilton Valentine blev optaget i Rock and Roll Hall of Fame med The Animals i 1994.

Helt alene: Barnlig McCartney

Rockbandet har optrådt i Danmark utallige gange.

De senere år boede Hilton Valentine i Connecticut, hvor han døde i går.