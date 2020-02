Rockstjerne død af sjælden sygdom

Stjernemusikeren Buddy Cage er gået bort.

Den canadiske guitarist døde af den sjældne blodsygdom myelomatose. Han blev 73.

Det skriver Ultimate Classic Rock og flere andre udenlandske musikmedier.

Buddy Cage spillede i årevis pedal steel for det populære, californiske countryrockband New Riders of the Purple Sage.

Han overtog legendariske Jerry Garcias position i gruppen tidligt i 1970'erne.

Blod på sporet

New Riders of the Purple Sage hittede de følgende år med album som 'Powerglide' og 'The Adventures of Panama Red'.

Bandet turnerede med beslægtede Grateful Dead og spillede for op mod 50.000 og 125.000 publikummer ved megakoncerter i New York og New Jersey.

Buddy Cage medvirkede desuden på Bob Dylans klassiske album 'Blood on the Tracks', og indspillede i øvrigt med blandt andre David Bromberg, Robert Hunter og Anne Murray.

Musikeren fik konstateret myelomatose i 2012.

New Riders of the Purple Sage mindes Buddy Cage på Facebook, hvor guitaristen Michael Falzarano skriver: 'Jeg ville have sagt hvil i fred, men jeg ved, han rocker, hvor han end er!'.