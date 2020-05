Rockstjerne død efter operation

Forsangeren fra det engelske rockband The Pretty Things, Phil May, døde fredag morgen efter en hofteoperation

Phil May har sunget for sidste gang.

Forsangeren fra rockbandet The Pretty Things døde fredag morgen efter komplikationer fra en hofteoperation, som han måtte gennemgå efter et cykelstyrt tidligere på ugen. Han blev 75 år. Det skriver BBC.

En repræsentant fra rockbandet bekræfter dødsfaldet over for mediet, og på bandets hjemmeside bliver Phil May også hyldet for den store musiker, performer og sangskriver, han var i de mere end 55 år, han stod i spidsen for The Pretty Things.

'Vi vil alle huske ham med kærlighed, affektion og sorg. Der vil ikke gå en dag, uden han vil være i mine personlige tanker og i mit hjerte. Han var min ven, min kunstner, min byrde, min velsignelse, min sjæleven og min helt. Jeg har aldrig mødt en som ham, og jeg kommer aldrig til det igen,' står der blandt andet også.

'Vi elskede Phil, ligesom mange af jer gjorde. Kongen er død. Vi finder ikke en anden. Farvel, Phil. Vi kommer til at savne dig hver dag, og vi husker dig med glæde og smil,' skriver bandet.

Døjede med helbredet

The Pretty Things blev stiftet i 1963 og hittede fem år senere med albummet SF Sorrow, der ifølge Billboard bliver anerkendt som det første rockopera-album.

Phil May var med fra starten, og på nær to korte pauser i 70'erne stod han i spidsen for bandet til det sidste.

I 2014 blev Phil May ifølge The Guardian diagnosticeret med KOL og lungeemfysem, og han blev derfor tvunget til at tage en pause fra at turnere. Året efter udgav bandet albummet 'The Sweet Pretty Things (Are in Bed Now, of Course…)', der er deres seneste album.

I 2018 optrådte de senest live, hvor deres koncert blev gæstet af David Gilmour og Van Morrison.

The Pretty Things udkommer senere i år med albummet 'Bare As Bone, Bright As Blood', der bliver bandets sidste, lyder det på hjemmeside. Men Phil May kommer altså ikke til at opleve det.

Rockstjernen efterlader sig en søn og en datter samt sin kæreste, Colin Graham.