Rockstjerne efterforskes af FBI

Sangeren Ryan Adams beskyldes for blandt andet at have haft seksuelle relationer til mindreårig fan

FBI har åbnet en sag mod den amerikanske rockstjerne Ryan Adams.

I en artikel i The New York Times beskylder en række kvinder den populære sangskriver for omfattende sexchikane og følelsesmæssigt misbrug og manipulation.

Blandt kvinderne er Ryan Adams' ekskone, Mandy Moore, og sangerinden Phoebe Bridgers.

FBI efterforsker dog specifikt, at Ryan Adams angiveligt har sendt seksuelle beskeder til en mindreårig fan.

Fanen, der i artiklen kalder sig Ava, fortæller blandt andet, at Ryan Adams blottede sig, da hun chattede med ham på Skype. De havde også telefonsex og udvekslede mere end 3000 tekstbeskeder.

Ava var 14 år, da hendes kommunikation med rockstjernen begyndte. Hun er nu 20.

Erklærer sig uskyldig

På baggrund af anklagerne i The New York Times har sangerinden og modellen Karen Elson også udtalt, at hun har haft traumatiserende oplevelser med Ryan Adams.

Stjernen erklærer sig uskyldig i anklagerne.

I nat kom det frem, at Ryan Adams har udskudt sit kommende album på ubestemt tid. 'Big Colors' skulle være udkommet 19. april som det første af tre album, amerikaneren oprindeligt havde planlagt at udgive i år.

Forstærkerfirmaet Benson har desuden suspenderet samarbejdet med sangeren.

44-årige Ryan Adams, der stammer fra North Carolina, har en fortid i countryrockbandet Whiskeytown. Han slog igennem i 2000 med sin solodebut, 'Heartbreaker', der regnes som en nyklassiker.

Sangeren har optrådt i Danmark adskillige gange. Blandt andet på Roskilde Festivals hovedscene, Orange.