Rockstjerne er død

Den amerikanske entertainer Billy Adams, som var optaget i Rockabilly Hall of Fame, blev 79

Rockabillystjernen Billy Adams er død.

Den amerikanske sanger og sangskriver blev 79.

Det skriver Billboard i dag.

Billy Adams døde i lørdags og blev begravet i går i Tennessee. Dødsårsagen er ikke oplyst.

Entertaineren markerede sig primært med 'Rock, Pretty Mama', der blev betragtet som en standard inden for rockabilly. Den originale udgave af singlen fra 1957 er et samleobjekt, som sælges for svimlende summer.

Se også: Druk, hor og vanvid i otte stive timer

Billy Adams var søn af en kulminearbejder fra Kentucky. Han havde 13 søskende.

Se også: Årets koncert? Død legende skaber sensation

Sangeren debuterede som tolvårig på en lokal radiostation, og inspireret af Bill Monroe, Merle Travis og Elvis Presley turnerede han i USA gennem mere end 30 år.

Billy Adams var optaget i Rockabilly Hall of Fame.