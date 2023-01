Rockstjerne er død

Rockverdenen har denne uge mistet markante personligheder som Jeff Beck og Lisa Marie Presley.

Nu er endnu en succesfuld musiker død.

Trommeslager Robbie Bachman fra det canadiske rockband Bachman-Turner Overdrive er gået bort i en alder af 69 år.

NME og flere andre internationale medier bringer nyheden.

Dødsårsagen er ikke oplyst.

Solgte millioner

Rytmeholderen var med til at stifte gruppen i 1973 med blandt andre sine brødre Randy og Tim Bachman.

Bachman-Turner Overdrive, der blev opløst i 2018, har solgt knap 30 millioner plader på verdensplan.

Rockbandet hittede stort i 1974 med 'You Ain't Seen Nothing Yet', der nåede førstepladsen i både USA, Canada og Danmark.

Robbie Bachman var med til at skrive et andet af Bachman-Turner Overdrives nøglenumre, 'Roll On Down the Highway' fra 1975.

Sanger og guitarist Randy Bachman mindes sin afdøde bror på sociale medier: