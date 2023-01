Rockstjerne er død

Dean Daughtry, keyboardspiller, sangskriver og stiftende medlem af Atlanta Rhythm Section, er død.

Den amerikanske rockmusiker blev 76.

USA Today og flere andre internationale medier bringer nyheden.

Dean Daughtry døde torsdag af naturlige årsager i Huntsville i sin hjemstat, Alabama.

Keyboardmanden var det eneste konstante medlem af Atlanta Rhythm Section fra gruppens start i 1970, til han trak sig tilbage på grund af helbredsproblemer i 2020.

Hits og millionsalg

Bandet opnåede stor popularitet i 1970'erne, hvor de hittede med især 'So in to You' og 'Imaginary Lover', der gik ind på top ti i USA.

Dean Daughtry var med til at skrive begge sange.

Atlanta Rhythm Sections tilbagelænede sydstatsrock resulterede i albumsalg på mere end to millioner eksemplarer.

Gruppen har været hårdt ramt af dødsfald det seneste årti. Både bassist Paul Goddard samt guitaristerne J. R. Cobb og Barry Bailey er gået bort.

Atlanta Rhythm Section mindes Dean Daughtry på sociale medier: