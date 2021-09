Rockstjerne er kræftfri

Bassist og sanger i den amerikanske rockgruppe Blink-182 Mark Hoppus er endelig kommet igennem sin kræftbehandling, og resultatet må siges at være positivt.

I et opslag på Instagram fortæller Hoppus, der er 49 år, at han er sluppet af med kræften.

'Jeg har lige været ved onkologen, og jeg er kræftfri! Tak til Gud og universet og venner og familie og alle, som har sendt støtte og venlighed og kærlighed', skriver han i opslaget

Han oplyser dog, at han ikke er helt færdig med forløbet på hospitalet, hvor han fortsat skal gå til tjek og scannes en gang hver sjette måned.

Mark Hoppus delte i juni et opslag, hvor han oplyste, at han havde været i behandling for kræft i et par måneder.

'De seneste tre måneder har jeg modtaget behandling med kemoterapi mod kræft. Jeg har kræft. Det stinker, og jeg er bange, og på samme tid er jeg velsignet med utrolige læger og familie og venner, som får mig igennem dette,' skrev han på det tidspunkt.

Han har ikke løftet sløret for, hvilken type kræft der er tale om.

Mark Hoppus har siden 1992 spillet med Tom DeLonge og Travis Barker i Blink-182.

Han er gift med Skye Everly, og sammen har de sønnen Jack.