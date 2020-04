Rockstjerne fundet død

Steve Farmer, som stod bag The Amboy Dukes' syrehit 'Journey to the Center of the Mind', blev 71

Den amerikanske rockmusiker Steve Farmer er død.

Guitaristen og sangskriveren gik bort i en alder af 71.

Ultimate Classic Rock bringer nyheden.

Steve Farmer døde angiveligt på grund af hjerteproblemer. Han blev fundet livløs i sit hjem i Michigan.

Guitaristen var fra 1967 til 1970 medlem af bandet The Amboy Dukes, der sammen med ikke mindst The Stooges og MC5 gjorde Detroit til en metropol for hårdtslående rock'n'roll.

Psykedelisk klassiker

Steve Farmer var tekstforfatter på gruppens største hit, 'Journey to the Center of the Mind' fra 1968. Singlen opnåede en placering på top 20 i USA og Canada og regnes som en psykedelisk kultklassiker.

Slade og The Ramones er blandt de bands, der har indspillet 'Journey to the Center of the Mind'.

Se også: 69 år, halt og stadig den vildeste

Den kontroversielle leadguitarist og bandleder Ted Nugent var eneste permanente medlem af The Amboy Dukes, som gik i opløsning i 1975, hvorefter Ted Nugent begyndte en succesfuld solokarriere.

The Amboy Dukes blev i 2008 optaget i Michigan Rock and Roll Legends Hall of Fame, og året efter lod bandet sig gendanne for en aften, da de optrådte med Steve Farmer som en del af besætningen ved Detroit Music Awards.