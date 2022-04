Rockstjerne gift i surprise-bryllup under koncert

Musikeren Jack White friede til kæresten Olivia Jean under sit show i fødebyen Detroit, og parret blev gift på scenen kort efter foran et ekstatisk hjemmepublikum

Rockmusikeren Jack White, der bl.a. var med til at danne The White Stripes og sammen med Alicia Keys i 2008 leverede James Bond-temasangen 'Another Way To Die', overraskede alle fredag aften - ikke mindst hans kæreste Olivia Jean.

Her blev parret nemlig gift på scenen under Whites 'hjemkomstkoncert' i amerikanske Detroit.

Den Detroit-fødte sanger, sangskriver og producer inviterede først Olivia Jean, der også er musiker, på scenen for at deltage i hans optræden og introducerede hende som sin kæreste for publikum.

Herefter spurgte 46-årige Jack White hende under en fortolkning af sangen Hotel Yorba, om hun ville gifte sig med ham.

Det skete lige før strofen 'Let's Get Married' i nummeret.

32-årige Olivia Jean sagde grædende ja, rapporterer Detroit Free Press.

Det skriver britiske The Guardiian.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ceremoni på scenen

Herefter bar Jack White sin kommende viv ud bagved, hvorefter de kom sammen tilbage på scenen til et ekstranummer.

Derpå giftede parret sig i en ceremoni på scenen, der blev forestået af Ben Swank, som bl.a. er medstifter af Whites pladeselskab.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jack Whites rigtige navn er John Anthony Gillis. Han dannede i 1997 bandet The White Stripes. Han er desuden sanger, sangskriver og guitarist bl.a. i bandet The Raconteurs, ligesom han er en del af bandet The Dead Weather. Nu er han også gift - for tredje gang. Foto: Paige Sara

Olivia Jean er en del af garage/goth-rockbandet Black Belles, der lige nu holder pause, men som er signet til selvsamme pladeselskab. Hun laver også musik som soloartist.

Jack White, som grundlagde The White Stripes sammen med Meg White og bl.a. er kendt for det verdensomspændende kæmpehit 'Seven Nation Army' fra 2003, har været gift to gange tidligere. Derfor må man håbe, at tredje gang er lykkens gang.

Koncerten fredag var hans første i hjembyen siden 2018, og den kickstartede samtidig hans Supply Chain Issues Tour samt udgivelsen af hans nye album 'Fear of the Dawn'.