Rockstjerne i alvorlig bilulykke

Rockstjernen Frank Carter er 'heldig at være i live' efter at have været involveret i en bilulykke.

Englænderen har udskudt den amerikanske start på sin verdensturné en uge som følger af sine skader.

Det skriver Frank Carter på Facebook

Sangeren slap fra ulykken med 'skrammer, en knæskal det forkerte sted, trykkede ribben og en hovedpine, der ikke vil forsvinde' efter at være 'kravlet ud af vraget'.

Se også: Popband dræbt i trafikulykke

Desuden fortæller Frank Carter, at hans ven Pete er mere medtaget med blandt andet tredobbelt bækkenbrud. Han måtte skæres fri af bilen af 11 brandmænd.

Kommer til København

Ulykken skete i engelske Devon. De nærmere omstændigheder ved hændelsen er ikke oplyst.

Frank Carter og hans band, The Rattlesnakes, spiller efter planen på det københavnske spillested Amager Bio 3. november.

Se også: Utrolig: Rocklegende blotter sig

Den forestående verdensturné hedder noget grotesk The End of Suffering og er opkaldt efter Frank Carters tredje album, der udkom i foråret.

Briten er i rockverdenen kendt for sine vilde sceneshows. Han har optrådt i Danmark flere gange. Blandt andet på Roskilde Festival, Smukfest og Copenhell.

Se også: Vildt kaos: Rockhelt amok i Horsens

Senest varmede Frank Carter & The Rattlesnakes op for Foo Fighters i Horsens den forgangne sommer.

Sangeren er tidligere frontmand i punkbandet Gallows.