Rockstjerne med vildt løfte efter 14 år: - Jeg ringer

Hold nu k.... der er meget på spil, når Manchester City møder italienske Inter i Champions League-finalen 10. juni i Istanbul.

Ikke nok med at City kan vinde klubbens første Champions League-trofæ og Inter sit andet, så har Oasis-sangeren Liam Gallagher lige gjort sit for, at kampen kun bliver mere spændende.

For er der to ting, som rockstjernen hader, så er det Manchester United og sin bror. Men nu kommer han med et vanvittigt løfte, der måske kan genforene de to brødre og derved det britiske popband Oasis.

Det skriver Aftonbladet, som var hurtige til at tage et skærmbillede af et opslag på Twitter, som Liam Callagher havde skrevet og siden slettet igen.

- Hvis Man City vinder Champions League, ringer jeg til min bror, skriver han på Twitter.

Det er 14 år siden, at det britiske popband Oasis blev opløst, efter at medstifterne, Liam og Noel Gallagher, blev uvenner.

I årenes løb har der været rygter om en forestående genforening, men brødrene, der havde solokarrierer efter bruddet, taler stadig ikke med hinanden den dag i dag.

Men det kan der altså snart blive lavet om på, hvis City ellers formår at vinde over Inter.