Rockstjerne nægter operation: - Jeg vil hellere sidde i kørestol

Oasis-sangeren Liam Gallagher lider både af svær gigt og Hashimotos Thyreoiditis, og har bl.a. brug for en dobbelt hofteprotese, men nægter at lade sig operere. Han vil hellere leve i smerte og blive kørt rundt, hvis det kommer så vidt

Han er i stærke smerter hver eneste dag, og er blevet tvunget til at droppe at løbe på motionsplan, selv om han er en ivrig jogger.

Desuden er han nødt til at tage sovepiller hver dag for overhovedet at kunne sove.

Alligevel vil Oasis-ikonet Liam Gallagher ikke lade sig operere. Han vil hellere leve med smerterne. 24 timer i døgnet.

Det skriver Sky News.

Den 49-årige sanger fra det hedengangne populære britiske band, der i 90'erne tog verden med storm med storhits som 'Don't Look Back in Anger' og 'Wonderwall', har ellers utallige diagnoser, der gør hverdagen mere eller mindre uudholdelig.

For tre år siden blev han diagnosticeret med gigt i hofterne, men allerede i 2017 fik han at vide, at han har den autoimmune sygdom Hashimotos Thyreoiditis. Der er tale om en kronisk inflammationstilstand i skjoldbruskkirtlen, der bl.a. påvirker hans sangstemme negativt.

Bange for stigmatisering

Liam Gallagher afslører, at han har brug for at få indopereret en dobbelt hofteprotese for sin gigt, men vil hellere sidde i kørestol og lide.

- Mine hofter er fucked - jeg har slem gigt. Jeg har fået det tjekket, og mine knogler er ødelagte. Damen på hospitalet sagde: 'Du skal have en hofteoperation - en udskiftning, har Liam Gallagher udtalt i MoJo Magazine.

Han afviste dog operationen på grund af frygt for stigmatisering.

- Jeg tror hellere, at jeg vil have ondt. Hvilket selvfølgelig er latterligt - jeg ved det. Jeg burde bare få dem ordnet. Men det er stigmatiseringen i at sige, at du har fået udskiftet dine hofter. Hvad bliver det næste?, lyder det fra den plagede rocksanger.

- Jeg vil hellere sidde i kørestol, bedyrer han.

Liam Gallagher, der har fire børn fra tidligere forhold, forsøger sig med galgenhumor og joker med, at hans forlovede, Debbie Gwyther, kan tage sig af ham.

- F... af. Jeg vil ikke have min hofte flækket. Jeg vil hellere sidde i en kørestol, hvor Debbie skubber mig rundt. Ligesom i 'Little Brtain' (britisk serie, red.), siger musikeren.

Ud over at kæmpe med søvnen, som han tager urte-sovemedicin for at fremme, er Liam Gallaghers 'nye ting' såkaldt Deep Heat - en smertelindrende creme med varme-effekt, der er utroligt populær i Storbritannien.

- Jeg smører det ud over mine knæ, hofter og lægge, og så er det ind i dampbadet, så længe jeg kan klare det, lyder det.

Ikke bange for døden

Han er mildest talt utilfreds med, at lægerne nu har forbudt ham at løbe sine elskede ture.

- Jeg har ikke noget imod lidt smerte. Det holder dig på tæerne. Smerter er okay. Jeg er dog helt klart på en glidebane med nedadgående kurve. Åh ja. Mine øjne er fucked, mine hofter er fucked, min gamle skjoldbruskkirtel knager. Men vi skal alle dø, skal vi ikke? Eller er vi allerede døde?