Rockstjerne: - Vi gør det aldrig

Eagles, Aerosmith, Kiss, Cher, Ozzy Osbourne, og man kunne blive ved.

Topnavne i musikverdenen er stoppet og startet igen. Og igen. Og igen.

Men sådan bliver det ikke med R.E.M. Siger Michael Stipe.

Ti år efter gruppen fra Georgia gik i opløsning, hævder frontmanden, at det stadig er helt slut. Og det forbliver slut:

- Vi bliver aldrig gendannet. Da vi gik hver til sit, besluttede vi, at det bare ville være dårlig stil og pengegrisk, hvilket nok er årsagen til, at mange bands finder sammen igen. Det har vi ikke brug for, og jeg er virkelig glad for, at vi har det eftermæle med 32 års samarbejde.

Særlig tilknytning

Michael Stipe kommer ifølge det britiske musiksite NME med udtalelsen i et interview med den amerikanske radiostation WNYC.

R.E.M. solgte mere end 85 millioner album på verdensplan.

Bandet optrådte talrige gange i Danmark, som det havde en særlig tilknytning til på grund af Michael Stipes venskab med den danske model Helena Christensen.

R.E.M. genudgiver 'New Adventures in Hi-Fi' sidst i oktober i anledning af, at det er 25 år siden, albummet udkom.

