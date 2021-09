Roden: - Det handler om sex

Manden bag kæmpehittet 'Da Ya Think I'm Sexy?' er tilbage.

Og musikken kredser stadig om sex for uforlignelige Rod Stewart.

Den 76-årige brite er aktuel med singlen 'One More Time',

- Historien bag sangen er, at når det er forbi med en, som man havde fantastisk sex med, så har man lyst til at gøre det en gang mere. Det handler sangen om, fortæller Rod Stewart ifølge Music-News til BBC Radio 2.

Også kærlighed

'One More Time' er første single fra legendens kommende album, 'The Tears of Hercules', der udkommer 12. november.

Pladens temaer er knap så overraskende:

- Sangene er mere eller mindre livshistorier. Desværre er en del af dem om kærlighed og sex. Well, ikke desværre, det er bare sådan, jeg har det, og det er bare ting, jeg har oplevet, forklarer veteranen.

Rod Stewart er gift med den engelske model Penny Lancaster, som fyldte 50 tidligere på året.

Parret har to børn. Rod Stewart har desuden seks børn fra tidligere forhold.

Sideløbende med sin solokarriere har rocksangeren genoplivet sit gamle band Faces, der har været i studiet og planlægger en større turné.