Rolling Stones-manager omkommet i bizar ulykke

Mick Brigden, der har været tour-manager for blandt andre Bob Dylan og Rolling Stones, er død på tragisk vis i en ulykke, hvor han var ved at grave en grav

Det er kun få uger siden, Rollings Stone måtte tage afsked med bandets legendariske trommeslager, Charlie Watts.

Nu er Stones ramt af endnu et dødfald - af den helt tragiske slags.

Tidligere på ugen mistede rockgruppens tidligere tour-manager, Mick Brigden, livet i en bizar ulykke i sit hjem i Santa Rosa.

Brigden måtte få dage før sin egen død få sin 14 år gamle australske hyrdehund aflivet, da den var så syg, at den var stoppet med at spise. Derfor ville han på sin landejendom i Californien lave en grav til familiens elskede Travis.

Gravede grav

Det var da Mick Brigden gravede graven til hunden på en skråning, at ulykken skete, da pludselig hullet kollapsede.

Det altid velorienterede amerikanske medie tmz.com har talt med Mick Brigdens kone, Julia Dreyer Brigden, og hun fortæller, at det var en bizar ulykke, der omgående kostede hendes mand livet.

Hun fortæller yderligere, at naboerne havde set, hvad der var sket og med det samme ringede 911. Redningsmandskabet ankom hurtigt, men det var allerede for sent. Mick Brigdens liv stod ikke til at redde.

Mick begyndte sin karriere som koncertarrangør og arbejdede sammen med blandt andre Van Morrison, Joe Satriani og Carlos Santana. Han var en af ​​grundlæggerne af Wolfgang Records, og har arbejdet som tour-manager for store navne som Stones og Bob Dyland.

Uden for musikkens verden havde Brigden en stor passion for vin, og han dyrkede selv druer på sin vingård i Santa Rosa.

Mick Brigden blev 73 år og efterlader ud over sin kone gennem 34 år, en søn og et barnebarn.

